Incêndio destrói aproximadamente 2,1 mil metros do ecoponto

Divulgação/Dourados News Devido às proporções o local precisou ser isolado para que não houvesse propagação das chamas

Um incêndio destruiu, na note desta quinta-feira (15), aproximadamente 2,1 mil metros do ecoponto, localizado no Parque do Lago, em Dourados, utilizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) para depositar galhos de podas e árvores e entulhos.



De acordo com o site Dourados News, por volta das 20h o Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto o fogo já havia tomado conta de boa parte do local. Devido às proporções o local precisou ser isolado para que não houvesse propagação das chamas.



Laudos serão realizados para saber o que pode ter ocasionado às chamas no local.