IMPCG inaugura salas de urgência e odontopediatria

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou as sala nesta quarta-feira (20)

A sala exclusiva urgência odontológica do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) foi lançada nesta quarta-feira (20). Dos 4 mil usuários que passam todos os meses pelo atendimento de odontologia, 500 são do serviço de urgência.

O novo formato oferece atendimento odontológico para os 42 mil beneficiários do Servimed. O IMPCG é o primeiro plano de saúde de Campo Grande a oferecer um serviço de pronto atendimento nesta modalidade, das 7 horas da manhã às 21 horas, de segunda a sexta.

O prefeito Marquinhos Trad comentou que o profissionalismo de todos os colaboradores do Instituto foi fator essencial para que houvessem os avanços. “Em razão do profissionalismo da maioria aqui, que muitas vezes trouxeram das próprias casas os instrumentos e ingredientes necessários para não deixar a população desassistida, conseguiram manter a excelência do atendimento e ainda avançar, como estes serviços que anunciamos hoje”, destacou.

O gerente da Odontologia do IMPCG, Cauê Marques, explica que os pacientes em casos de urgência precisavam aguardar encaixe durante as consultas pré-agendadas, o que às vezes resultava em três horas de espera.

Odontopediatria

Na solenidade, também foi entregue a sala de odontopediatria. O serviço para o público infantil era oferecido nas salas de atendimento aos adultos. A partir de agora, o serviço será feito em um lugar apropriado e adaptado. “Sabemos que para muitas pessoas ir ao dentista é desconfortável. Imagina então para as crianças. Desde a abordagem deve ser diferenciada para que elas se sintam seguras e permitam que o profissional realize o atendimento adequado”, comentou o gerente da Odontologia.

O consultório odontopediátrico também acolherá o servidor municipal e seus dependentes com futuros projetos como odontologia para bebês e odontologia pré-natal entre outros.

Além da sala de urgência e da odontopediatria, o prefeito inaugurou nesta quarta-feira uma sala de perícia e auditoria Odontológica, que tem como objetivo aumentar a qualidade dos tratamentos odontológicos oferecidos.

A solenidade de inauguração das novas salas contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Odontologia – ABO/MS, Carlos Magno; da presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul – Sioms, Marta Brandão; presidente da Associação Sul-mato-grossense de Odontopediatria, Simone Parizotto; dos vereadores Chiquinho Telles, Fritz e Valdir Gomes.

E, também, do secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes; do diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco; da subsecretária municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini e do diretor-adjunto de Gestão, Igor Peixoto.