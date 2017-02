IFMS prorroga matrículas na graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou até quarta-feira (8), o prazo de matrícula dos candidatos selecionados em primeira chamada para os cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



Para fazer a matrícula, o candidato deve comparecer ao campus do IFMS. É preciso apresentar originais e cópias do CPF, documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, além de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).



De acordo com a assessoria, beneficiários de ação afirmativa devem comprovar por meio do histórico escolar ou certificado de conclusão que o ensino médio foi cursado integralmente em escolas públicas. Os inscritos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio precisam entregar ainda os documentos solicitados.