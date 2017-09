IFMS oferece cursos de desenvolvimento pessoal e profissional gratuitamente

Deurico/Capital News Serão oferecidas 60 vagas

O Campus Campo Grande do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (29), para a segunda turma do curso de extensão Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ofertado gratuitamente.



Além de apresentar a realidade do mercado de trabalho, o curso busca preparar os participantes para o desafio de conquistar um emprego por meio de técnicas que vão auxiliar nas tomadas de decisões e no desenvolvimento das potencialidades.



São oferecidas 60 vagas. Para participar, o único requisito é ter, no mínimo, 16 anos. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico. O endereço é https://goo.gl/forms/B7rcJcrnJ8NMpbWd2.



Curso - É semipresencial e dividido em três módulos, com carga horária total de 60 horas. Parte do conteúdo será oferecido por meio do AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem).



Os encontros presenciais ocorrerão aos sábados, no período da manhã, com duração de duas horas. A previsão é que a aula inaugural seja realizada no dia 30 de setembro, no Campus Campo Grande. A unidade está localizada na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio. Na ocasião, haverá a apresentação do curso e do AVEA.



As atividades do curso seguem até dezembro. Serão abordados temas como visão de mundo, projeto de vida, trabalho, emprego e empregabilidade, marketing pessoal, comunicação, elaboração e aceitação de críticas, convívio social, currículo, além de identificação de oportunidades no mercado de trabalho e planejamento financeiro pessoal.



Receberão certificado de conclusão os participantes com, no mínimo, 75% de frequência nos encontros presenciais e nota sete em cada módulo.



Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail dpp.ifms@gmail.com.