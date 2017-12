IFMS abre inscrições para 160 vagas em curso de especialização

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo aberto para 160 vagas no curso gratuito de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção até 8 de fevereiro de 2018.

O edital com todas as regras está publicado na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A oferta é para os campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, sendo 40 vagas para cada um deles. O ingresso ocorrerá no primeiro semestre de 2018. Metade das vagas se destina a servidores permanentes não licenciados do IFMS ou em exercício provisório na instituição. Já a outra metade é para o público externo, o único requisito é possuir diploma de nível superior.

Após realizar a inscrição pela internet, o candidato precisa confirmá-la pessoalmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde concorre à vaga, nos endereços e horários de atendimento relacionados no edital de abertura. Ao comparecer, é necessário apresentar o comprovante gerado no ato da inscrição e um documento de identificação com foto. O prazo para o procedimento se encerra no dia 9 de fevereiro.

Será feita por sorteio eletrônico, que ocorrerá até 23 de fevereiro na Reitoria do Instituto, observando a divisão de vagas entre servidores do IFMS e público externo. Em caso de não preenchimento das vagas em qualquer categoria, elas poderão ser remanejadas, levando em consideração a classificação do sorteio.

O resultado preliminar deve ser divulgado até 26 de fevereiro e o final, até 2 de março. A matrícula dos convocados será realizada entre 5 e 9 de março. Já as aulas têm início no dia 14 do mesmo mês.