IFMS abre chamada pública para novas parcerias em 2018

Divulgação Campi de Ponta Porã do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibilizou a chamada pública de fluxo contínuo para captação de parcerias em 2018. O edital traz as regras para que instituições interessadas em ações conjuntas com a instituição possam submeter propostas. O documento está publicado na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Para submeter a proposta, o interessado deve preencher o Termo de Apoio, um formulário com informações sobre a empresa, o tipo de ação a ser conveniada, condições, duração e os serviços que serão executados conjuntamente.

De acordo com as informações, os parceiros que forem formalizar o Acordo de Cooperação Técnica devem ser idôneos e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, além de documentos que comprovem sua habilitação jurídica.

Até dezembro, pessoas físicas e jurídicas podem propor parcerias ao IFMS e/ou aos seus dez campi localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A submissão do termo não significa que a parceria tenha sido aprovada. As propostas submetidas serão analisadas pelo IFMS, inclusive pela Procuradoria Jurídica da instituição.

A parceria só será considerada válida após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Os detalhes e as condições da ação conjunta que será executada deverão constar em um Plano de Trabalho, aprovado pela instituição parceira e pelo IFMS. Mais informações sobre o assunto devem ser obtidas com a Pró-Reitoria de Extensão do IFMS, por meio da Coordenação de Articulação e Integração, pelo e-mail coart@ifms.edu.br.