IBGE: celular se consolida como o principal meio de acesso à internet no Brasil

Adriel Mattos/Capital News

Pesquisa do IBGE (Índice Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada hoje (22), sobre o acesso a internet no Brasil e concluiu segundo a pesquisadora do IBGE, Helena Oliveira Monteiro, que o fato de o acesso à internet móvel ser mais barato do que a internet fixa é uma das razões de o celular predominar no Norte do país. Outro motivo é a infraestrutura.



Ainda de acordo com a pesquisadora, “a região Norte tem uma dificuldade maior em passar cabo, o que poderia aumentar essa proporção de acesso à banda larga fixa”, destaca Helena.



O uso do telefone celular se consolida como o principal meio para acessar a internet no Brasil. É o que mostra o Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015.



A mudança de tecnologia utilizada para acessar a rede apontou queda no uso da internet por microcomputadores. No ano passado, 92,1% dos domicílios brasileiros acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto 70,1% dos domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2014, o acesso à internet (80,4% dos domicílios) por meio do celular também foi predominante em relação ao uso do computador (76,6% dos domicílios).