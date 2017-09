HU tem o primeiro ambulatório pós-bariátrico do estado

Deurico/Capital News No pré e no pós-operatório os pacientes também recebem atendimento multidisciplinar

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) recebe o primeiro ambulatório de cirurgia plástica pós-bariátrica de Mato Grosso do Sul, que já começou a atender oficialmente. O serviço foi credenciado pelo Sisreg (Sistema de Regulação) na última sexta-feira (15/09).



Desenvolvendo atividades desde novembro de 2016 e coordenado pelo cirurgião plástico e professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Daniel Nunes, o ambulatório de cirurgia plástica pós-bariátrica do HUMAP-UFMS realiza média de 12 consultas e tem capacidade para realizar uma cirurgia de grande porte por semana.



“A demanda reprimida é enorme e nosso projeto é oferecer um serviço de excelência para a população. A direção do HUMAP e os coordenadores do Sisreg (Sistema de Regulação) foram muito importantes para conseguirmos transpor as barreiras para a criação de um serviço de tamanha relevância no nosso estado”, afirma Daniel Nunes.



De acordo com a assessoria de comunição do Hospital, no ambulatório de pós-bariátrica são realizadas apenas cirurgias reparadoras não estéticas, como, por exemplo, a dermolipectomia abdominal (abdominoplastia em Flor-de-Lis), a braquioplastia e a cruroplastia. As cirurgias mamárias não são realizadas por conta das dificuldades na obtenção regular de próteses de mama.



Durante as cirurgias pós-bariátricas Nunes é acompanhado por um médico residente (do segundo ano da residência médica em cirurgia geral do HUMAP) e um aluno do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFMS. No pré e no pós-operatório os pacientes também recebem atendimento multidisciplinar.



“Além de toda infraestrutura especialmente preparada para atender os pacientes, contamos com um grande diferencial no HUMAP: os pacientes, no pré e no pós-operatório são encaminhados para a Clínica Escola Integrada da UFMS, onde são atendidos pela equipe da professora doutora Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorare, onde são oferecidos serviços de fisioterapia dermato-funcional, nutrição e enfermagem, todos voltados às características especiais dos pacientes pós-bariátricos”, explica Nunes.

Conforme informou a assessoria, atualmente as cirurgias são realizadas às terças-feiras e as consultas e atendimentos ambulatoriais ocorrem às sextas-feiras, das 7h às 12h. O projeto da direção do HUMAP é a ampliação desses serviços após a conclusão da reforma do centro cirúrgico.





Números

De acordo com o Ministério da Saúde, 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. Em 2015 foram realizadas 88 mil cirurgias bariátricos no Brasil. Já em 2016 o número saltou para 103 mil.



Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a cirurgia bariátrica apresenta índices superiores a 90% na melhoria de quadros de diabete, hipertensão, asma, incontinência urinária e apneia do sono. (Com informações da Assessoria de Imprensa e Comunicação).