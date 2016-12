Hospital de Sidrolândia terá novo centro cirúrgico

Divulgação/Geraldo Resende Centro cirúrgico é fruto de parceria entre Geraldo Resende e o governo do Estado

Em Sidrolândia, o Hospital da Associação Beneficente Elmíria Silvério Barbosa um novo centro cirúrgico e obstétrico completo para atender os usuários do SUS. A ação é resultado de uma parceria entre o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).



O centro será composto por uma sala de parto cirúrgico e obstetrícia, duas salas médias de cirurgia, quatro leitos de pós-cirúrgico, posto de enfermagem, sala de reanimação e de higienização de recém-nascido. As obras foram lançadas no último dia 16 e a previsão é de que fiquem prontas em um ano. A ampliação do hospital atende a um pedido da própria associação beneficente e da Câmara Municipal de Sidrolândia.



Geraldo Resende diz que essa conquista é fruto de uma parceria com o Governo do Estado. O parlamentar viabilizou R$ 1,2 milhão em emenda individual ao Orçamento Geral da União (OGU) 2014, que serão somados à contrapartida de R$ 272 mil, que ele conseguiu junto a Secretaria de Estado da Saúde (SES).



"Levei ao governador a nossa preocupação com a possibilidade do município perder os recursos que já estavam alocados e, imediatamente, ele se comprometeu em levar o projeto adiante", disse o deputado.



Ele conquistou mais R$ 70 mil no governo do Estado, por meio da colaboração do ex-prefeito de Sidrolândia e hoje diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e de Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, para a contratação de empresa especializada em projetos hospitalares. No total foram viabilizados R$ 1,5 milhão.