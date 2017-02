Horário de verão termina em fevereiro

O horário de verão termina no dia 19 de fevereiro, faltando menos de duas semanas para a mudança. As pessoas que vivem de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo deverão atrasar os relógios em uma hora.





Este horário começou no dia 15 de outubro de 2016. A ideia é aproveitar a luz do dia nesta época do ano e diminuir o consumo de energia nos horários de pico.