Horário de verão começa em outubro

Deurico/Arquivo Capital News Horário de Verão

No dia 16 de outubro os brasileiros devem adiantar 1h nos relógios, por conta do horário de verão. Atualmente, os estados da região Norte e Nordeste não participam do Horário de Verão.



O novo horário termina na terceira semana de fevereiro de 2017. Confira quais são os estados onde é aplicado o horário: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.



Aproximadamente 30 países aplicam o horário de verão. O horário de verão é adotado nesta estação pelo fato de os dias serem mais longos, devido à posição da Terra em relação ao Sol. Isso ajuda a economizar energia.