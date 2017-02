Horário de verão chega ao fim neste domingo e medida ainda divide campo-grandenses

Liniker Ribeiro/Capital News Horário brasileiro de verão encerra à 0h deste domingo (19)

Com o fim do horário brasileiro de verão à 0h deste domingo (19), moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país devem atrasar seus relógios em uma hora. Com isso, a rotina diária de muitos campo-grandenses deve voltar a sofrer mudanças, o que vem dividindo opiniões pelas ruas da cidade.

Com objetivo de reduzir o consumo de energia, permitindo um aproveitamento melhor da luz solar, o horário especial começou a valer no dia 16 de outubro do ano passado, estando em vigência há quatro meses. A previsão inicial do Governo é economizar R$ 147,5 milhões, mas nem todo mundo sentiu essa economia no bolso, como no caso da cabeleireira, Vânia Pereira Rodrigues, de 37 anos.

Liniker Ribeiro/Capital News Cabeleireira não sentiu economia no bolso com horário de verão

“Não senti diferença nenhuma, minha conta de energia vem cada dia mais alta. Com o calor mais forte, você usa mais o ar-condicionado”, declarou. Para ela, o horário ainda se tornou motivo de preocupação devido ao dia amanhecer um pouco mais tarde, facilitando a ação de criminosos pela manhã.

Com uma filha adolescente estudando no período vespertino, Vânia afirmou que precisou redobrar os cuidados. “Tenho que levar ela [pra escola] todos os dias porque está muito cedo. Ainda essa semana teve um assalto na rua de casa, na hora que a minha vizinha estava indo para o ponto de ônibus. Então eu acho muito perigoso. No horário normal está mais claro e você sente mais confiança, embora o perigo esteja em todo lugar”, afirmou a cabelereira.

Medo e insegurança também são os motivos pelos quais a artesã, Adriana Kill Davis, diz ser favorável ao fim do horário de verão, mesmo não sendo contra a medida especial. “Eu gosto do horário de verão, é uma medida necessária apesar de não ver economia na energia. Mas como é um período muito longo, chega num ponto que incomoda, pois quem acorda cedo, tem obrigações diárias como ir trabalhar, por exemplo, e precisa enfrentar o escuro, o que não é agradável. Então por mais que eu goste do horário de verão vejo que já estava na hora de chegar ao fim”, garante.

Liniker Ribeiro/Capital News Amigos preferem horário de verão por tornar dia "mais longo".

Já os amigos, Elza Rodrigues, de 27 anos, e Lucas Alves Pereira, de 25 anos, afirmam que com o além da proposta inicial de economizar, o horário acaba incentivando outras atividades, uma vez que o sol se põe mais tarde durante a estação mais quente do ano. “Saio do serviço ainda de dia, posso chegar em casa e fazer as coisas, mesmo que seja mais trabalho como limpar a casa e lavar roupa”, brinca Elza.

“Prefiro o horário de verão porque o dia é mais longo, da para pra sair com os amigos e tomar aquele tereré básico. E como tenho um comércio, de dia pra mim é melhor, tenho mais lucro”, afirma Lucas.

Em 2017, o Horário Brasileiro de Verão começará, no dia 15 de outubro, terceiro domingo do mês. A medida é adotada no país desde 1931.

Atenção

Quem tem viagem marcada para este fim de semana deve ficar atento aos horários de embarque. Os horários dos bilhetes de passagem são impressos em hora local, e, para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) orienta os passageiros a entrar em contato com as empresas aéreas em caso de dúvidas.