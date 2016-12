Horário de atendimento do comércio muda em Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação Comércio de Campo Grande apresenta novo horário de atendimento

O comércio de Campo Grande começa novos horários para as compras de fim de ano. A mudança começa nesta segunda-feira (5), a hora de fechamento das lojas pode apresentar uma mudança entre as semanas e os fins de semana no município.



Começando hoje (5) e seguindo até sexta-feira (9) as lojas atendem até às 20h. já na terceira semana de dezembro o comércio ficará aberto até às 22h para a população realizar as compras de Natal. Domingos (11) e (18) o comércio abre às 9h e fecha 18h, igualmente no sábado.



Já na véspera de Natal o horário de fechamento é de 18h no Centro e 9h às 19h nos shoppings. Na véspera de Ano Novo o comércio em geral funcionará até as 16h e nos shoppings até 18h.



Trabalhadores e empresários do comércio decidiram em acordo coletivo. De acordo com a associação, a decisão estabelece reajuste de 8,5% para comerciários que recebem o piso.