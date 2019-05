Homem que matou a facadas outro em 2015 vai a Juri Popular

Tamanho do texto

Divulgação O caso será Julgado peplo Tribunal do Juri

Homem que esfaqueou outro por divida de droga ocorrida em 2015, ira ser julgado por Juri popular na próxima sexta - feira (3), em Três Lagoas.



Jeferson Dias Azambuja, de 21 anos, vai enfrentar o Tribunal do Júri.Ele é acusado de matar a facadas, João Carlos Souza Oliveira, na época com 31 anos.



O crime ocorreu dia 8 de agosto de 2015, em um bar no bairro Jardim das Violetas em Três Lagoas. Segundo o boletim de ocorrência, a morte teria sido motivada por uma discussão anterior relacionada a uma dívida de drogas.