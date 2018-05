Homem que matou a companheira na frente da filha vai a júri

Waldemir Almeida de Araújo, acusado no assassinato da companheira Izabel de Oliveira Almeida, é julgado nesta terça-feira (22), no plenário do Tribunal do Júri de Campo Grande. O crime foi praticado na frente da filha do casal, na época com 10 anos. Izabel foi morta a tiros no dia 24 de setembro de 2015, na casa onde a família morava no Jardim Sayonara. Além do feminicídio, Waldemir é julgado porte ilegal de arma de fogo.

Divulgação / TJMS

Segundo o Ministério Público, o homem e a vítima era casados a aproximadamente nove anos e tinham duas filhas em comum. Isabel tinha, ainda, três filhas de outro relacionamento.

No dia do crime, a mulher estava ingerindo bebida alcoólica em um local próximo da casa onde morava, na companhia de amigos. Neste momento, o Waldemir apareceu, pedindo-lhe que fosse embora, contudo a vítima se negou.

Logo em seguida, a vítima decidiu voltar para a casa e, passado alguns minutos, o acusado retornou, dando início a uma discussão, em que terminou no assassinato. Izabel foi morta com quatro tiros de revólver calibre 38, na barriga.

O juiz Alexandre Tsuyoshi Ito pronunciou o acusado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. “Houve recurso interposto pelo MP e o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso a fim de que o acusado seja levado a júri pelo crime de homicídio doloso qualificado por feminicídio em decorrência de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu responde ao processo em liberdade”, diz nota do Tribunal de Justiça.