Homem passa mal na Bolívia e morre após ser socorrido pelo Samu

Tamanho do texto

Um homem de 38 anos morreu na noite desta quinta-feira após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de overdose na cidade de Corumbá.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 18h o homem foi socorrido pelo Samu após passar mal na Bolívia e ser levado até a fronteira. Ao chegar no Pronto Socorro a vítima teve uma parada respiratória.



O médico tentou por aproximadamente 40 minutos uma reanimações, porém o homem não resistiu e veio a óbito.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá como morte a esclarecer.