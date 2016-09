Homem morre após ser atacado por búfalo em MS

Tamanho do texto

José Aparecido Luz, de 60 anos, morreu após ser atacado por um búfalo. O homem trabalhava como caseiro. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (9), às 8h, em Glória de Dourados.



De acordo com o Dourados News, a vítima pediu para que a esposa ajudasse a arrumar a cerca. No local um búfalo perseguiu o idoso que tentou fugir pulando a cerca.



Quando a esposa chegou ao local para socorrer, o homem estava sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer. De acordo com informações do site, o trabalhador sofreu um infarto após fugir do animal.