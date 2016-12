Homem morre após cair do pé de jaca em Campo Grande

Tamanho do texto

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário

Gilberto Paes Freitas, de 50 anos, morreu após cair de um pé de jaca. O homem morreu no local. O caso aconteceu na segunda-feira (26), rua Globo de Ouro, no Jardim Aero Rancho.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem subiu na árvore para pegar jaca quando caiu. A sobrinha da vítima afirmou que pediu ao tio para não subir muito alto, mas não resolveu. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.