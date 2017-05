Hoje é o último para pagar a quarta parcela do IPTU

Hoje (10) é o último dia para pagar a quarta parcela do Imposto Territorial Predial Urbano 2017 (IPTU) com desconto. Quem pagar até esta quarta-feira terá abatimento de 10% na parcela. Além de ficar em dia com o pagamento, o contribuinte ainda participa de diversos sorteios.



Neste ano, o Concurso IPTU Dá Prêmios irá sortear três automóveis 0 km,15 notebooks, 15 Tv, 15 fornos micro-ondas, cinco aparelhos de ar-condicionado, totalizando 63 gratificações. O primeiro sorteio aconteceu no dia 17 de abril, já o segundo e o terceiro irão acontecer no dia 17 de agosto e 17 de outubro, respectivamente.



O concurso tem como objetivo sortear prêmios aos contribuintes em dia com o imposto, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.



O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos locais abaixo relacionados: Paço Municipal; na Central de Atendimento ao Cidadão e na Central do IPTU. Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.



O pagamento pode ser feito nas agências bancárias credenciadas ou na Central do IPTU, na Rua Arthur Jorge, 500, das 8h às 16 h. Para dúvidas, o contribuinte pode ligar para o Disque 156.