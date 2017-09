HCAA inaugura sala de tomografia no dia 2 de outubro

José Roberto Almeida/Capital News Segundo o Hospital, o equipamento possui a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada

No dia 02 de outubro, segunda-feira, às 8h será realizada a cerimônia de inauguração da sala de tomografia do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão - Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul.



Segundo o Hospital, o equipamento possui a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, com capacidade para ampliar e aprimorar os serviços de imagens que são essenciais para os diagnósticos e tratamentos dos pacientes, com mais qualidade, rapidez e segurança.



Para a administração do Hospital, este é mais um avanço e uma conquista de que estará disponível dentro da unidade hospitalar a toda população do Estado. O atendimento começará no próximo dia 3 de outubro, terça-feira.



Até então o serviço de tomografia era terceirizado pelo Hospital de Câncer. Conforme informou a assessoria, o aparelho foi conquistado com a ajuda do deputado Geraldo Rezende que doou metade do recurso e a outra metade através de emenda coletiva dos deputados estaduais.



O Hospital de Câncer de Campo Grande - Alfredo Abrão disponibiliza atualmente 10 consultórios de Oncologia e 61 leitos para a assistência dos pacientes, além dos serviços de Quimio e Radioterapia.