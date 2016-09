Guia do Documento de Arrecadação do eSocial deve ser pago até esta terça

Por conta do Dia da Independência do Brasil o prazo para os empregadores domésticos pagarem o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente a agosto foi antecipado para esta terça-feira (6).



De acordo com a Agência Brasil, o Simples Doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas.



Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do eSocial na internet . Se não for recolhido no prazo, o empregador paga multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do total.



No eSocial, o empregador recolhe, em documento único, a contribuição previdenciária, que varia de 8% a 11% da remuneração do trabalhador e paga 8% de contribuição patronal para a Previdência.