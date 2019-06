Guarda Municipal apreende arma de fogo com aluno em escola

Tamanho do texto

Divulgação/GMD Arma foi apreendida e levada até a Delegacia de Atendimento a Infância e Juventude

Uma denúncia de um aluno armado fez que uma equipe da Guarda Municipal de Dourados se deslocasse até uma escola na aldeia indígena de Dourados na manhã desta segunda-feira (10) e apreendeu o objeto na mochila do mesmo. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a ocorrência.

A arma, de acordo com a guarda, era do tipo "garrucha", cal. 32, desmuniciada, em perfeito funcionamento e com o menino ainda foi achado um canivete tipo "suíço".

Os guardas descobriram, posteriormente, que o tio do aluno pegou a mochila dele para ir matar um porco e que na segunda-feira o aluno apenas pegou sua mochila e foi para escola quando percebeu que a garrucha e o canivete estavam dentro da bolsa.

A equipe da GM identificou o tio, mas o mesmo não foi localizado após diligências. Diante dos fatos, a arma de fogo sem munição e o canivete foram apreendidos pela Guarda Municipal sendo encaminhados até a Delegacia de Atendimento a Infância e Juventude para os procedimentos legais.