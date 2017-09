Greve passa a ser considerada “ausência ao trabalho” e funcionários podem ser punidos

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira, declarou, nesta quinta-feira (28), abusiva a greve realizada por parte dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Com isso, foi revogada a liminar concedida na terça-feira (26), que determinou a manutenção de 80% das atividades nas unidades da empresa. Representantes da categoria garantem que vão recorrer da decisão. “Ao longo dos próximos dias, a federação terá a árdua missão de esclarecer devidamente toda a situação via procedimentos judiciais pertinentes, no Tribunal Superior do Trabalho”, informou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), por meio de nota oficial.



A greve foi iniciada na última sexta-feira (22) pelos sindicatos filiados à Fentect, posteriormente, sindicatos filiados à Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) também aderiram. O vice-presidente do TST explica que o pedido da ECT para declarar a abusividade da greve foi recebido no dia 19, mas ele só tomou a decisão uma semana depois por privilegiar o diálogo. “Mesmo sendo matéria de urgência, me empenhei para evitar a presente decisão, apostando no diálogo e numa solução de consenso”, afirmou. Para Emmanoel Pereira, a situação é delicada, pois envolve empresa estatal que exerce atividade de impacto na vida da população. “Portanto, não vejo outro caminho que não seja reconhecer a abusividade da greve”, concluiu.



Por meio da nota divulgada a imprensa, a Fentect informa que, a respeito da liminar expedida nesta quinta-feira (28), pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), sobre a abusividade da greve dos trabalhadores dos Correios, em nenhum momento, a federação se absteve de realizar as negociações com a ECT, tendo reiterado a disponibilidade do Comando de Negociação. A assessoria jurídica ainda contesta o fato de o ministro do TST não ter convocado uma audiência de conciliação antes da decisão.



Sobre os efeitos da decisão, segundo o ministro, do ponto de vista prático, se os trabalhadores de determinado segmento se encontram em greve e esta é considerada abusiva, “simplesmente significa que não estão em greve, e aí cabe ao empregador adotar as providências que entender pertinentes, conforme sua conveniência, partindo da premissa de que para tais trabalhadores não há greve, mas simplesmente ausência ao trabalho”.



Ainda na decisão, o vice-presidente salienta que continua à disposição e disposto a se empenhar para construir solução de consenso, e pondera às partes que considerem a possibilidade de solução do conflito, “investindo no diálogo como caminho eficiente para o atendimento de pretensões recíprocas”.



Em resposta as alegações do vice-presidente do TST, o Comando de Negociação da Fentect afirma que continuará à disposição, conforme publicado anteriormente, para buscar alternativas que não tragam prejuízos aos trabalhadores, para solucionar o impasse com a ECT, sempre em defesa dos direitos e interesses da categoria que representa. Também não medirá esforços para encontrar alternativas viáveis para todos os envolvidos.