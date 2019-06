Greve na próxima sexta promete interditar via da Cidade

Tamanho do texto

Divulgação Estudantes já realizaram outras duas paralisações nestes últimos dois meses.

Em protesto contra a reforma da Previdência e dos Cortes na Educação os sindicatos de todo o Brasil organizam uma greve geral a partir nesta sexta-feira (14) com duração prevista de 24 horas, e a UFMS de Três Lagoas já confirmou que interditara a avenida Ranulpho Marques Leal.

Além da reforma da Previdência, trabalhadores em educação vão protestar também contra o corte de verbas para a área, entre outras reivindicações. o movimento unificado por estudantes e educadores confirmou que começarão às 6h, com a interdição da avenida Ranulpho Marques Leal, nas imediações do campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Movimentos organizados em todo o Estado também farão greve. E o anuncio em Três Lagoas foi feito pelas Redes Sociais.