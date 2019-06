Greve fecha BR 262 em forma de protesto

Tamanho do texto

Juliana Brum/ Capital News Manifestantes paralisam a via em um sistema de "pare e siga", revezando bloqueio, parcial

A manifestação contra a Reforma da Previdência e os cortes da Educação dados pelo Governo Federal também acontecem em Três Lagoas e desta fez educadores, sindicalistas paralisaram a BR 262, interditando parte da pista.

O ato é uma adesão ao chamado de Greve Nacional. Membros do SINTED (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), do Sindicato dos Transportes Rodoviários, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, representantes dos professores da UFMS e estudantes estão reunidos na BR 262. Eles paralisam a via em um sistema de "pare e siga", revezando bloqueio, parcial entre uma faixa deixando a outra livre.

Com placas alunos passam o recado contra o corte que prejudicara inúmeras instituições educacionais de todo o pais.