Greve dos Correios permanece por tempo indeterminado

Deurico/Arquivo Capital News Trabalhadores estão parados desde às 22h do dia 26 de abril



Depois de uma assembleia realizada na manhã desta sexta-feira (05), ficou definido que a greve dos Corrreios continuará por tempo indeterminado. A paralisação ocorre desde às 22h do dia 26 de abril. Sgundo o diretor do Sintect (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul), André Luiz Silva dos Santos, na próxima segunda-feira (08), haverá uma reunião com demais sindicatos para definirem os proximos passos.



“A proposta de hoje foi rejeitada porque a empresa alegou que para não ocorrer demissão em massa, irá colocar o PDI, e isso não aceitamos”, explica. De acordo com Santos, cada vez mais trabalhadores estão aderindo à paralisação.“Já temos 350 funcionários que cruzaram os braços em Mato Grosso do Sul, e a cada momento mais estão parando, principalmente no interior do Estado, onde a situação é caótica. Em todo o Estado, há 1.400 funcionários dos Correios.



De acordo com Santos, os municípios estão sofrendo com falta de efetivo, sobrecarga no trabalho, além de equipamentos obsoletos, principalemnete os carros, motos e bicicletas. “Nessas regiões, a situacão está ainda pior do que vivemos aqui na Capital”.



Entre as propostas apresentadas, o sindicato quer que a empresa apresente a contabilidade da empresa, que não haja mais demissões e que os Correios não seja privatizado. “ Há três anos temos pedido transparência, que nos apresente o balanço da empresa para podermos comprovar onde está o rombo, mas nada é apresentado. Além disso, eles falam de fechar 250 agências dos Correios e demitir mais de 25 mil funcionários em todo o país”, conclui.

Aurora Villalba/Hoje Mais Sindicato afirma que empresa quer demitir mais de 25 mil fucnionários em todo o país



Por meio de nota, a asessoria de imprensa informo que os Correios continuam operando em todos os Estados. Das 122 agências de Mato Grosso do Sul, entre próprias e franqueadas, 119 estão atendendo. Somente três unidades não estão abertas hoje. São elas as agências Sete Quedas, Tacuru e Bela Vista. Na Capital, todas as 29 agências estão operando. Levantamento parcial realizado na manhã de hoje mostra que 85% do efetivo total dos Correios no Estado está presente e trabalhando – esse número é apurado por meio de sistema eletrônico de presença.



Para minimizar os impactos da paralisação, neste sábado (6) e domingo (7), serão realizados mutirões para entrega de objetos postais onde for identificada necessidade. A ação faz parte do Plano de Continuidade de Negócios implantado pela empresa.



Serviços como Sedex e Banco Postal estão disponíveis e somente os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje) foram suspensos. Para minimizar os impactos à população, os Correios já iniciaram o Plano de Continuidade de Negócios.



O Tribunal Superior do Trabalho (TST) deferiu, no último dia 27, liminar em favor dos Correios, determinando que os sindicatos que representam os trabalhadores mantenham efetivo mínimo de 80% em cada uma das unidades localizadas nas bases de atuação. A decisão da ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi também prevê multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento pelos sindicatos.