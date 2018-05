Greve dos caminhoneiros começa afetar abastecimento de alimentos, afirma Abrafrigo

Tamanho do texto

A greve nacional dos caminhoneiros está afetando o abastecimento da população, de acordo com comunicado da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), divulgado nesta terça-feira (22). Os protestos são contra a política de reajuste do combustível da Petrobras.

“Nós estamos recebendo inúmeras queixas de caminhões transportando nossos produtos que são perecíveis e estão parados em várias regiões do país”, informou o presidente executivo da Abrafrigo, Péricles Salazar. Segundo a entidade, são centenas de caminhões parados nas estradas com animais vivos, leite e produtos resfriados para serem entregues nos pontos de varejo em todo o país.

No comunicado, a Abrafrigo afirma entender e considerar o protesto justo diante das circunstâncias criadas pela política de preços. “Mas a economia não pode parar por causa disso. E o fato das carnes ser em um produto perecível agrava ainda mais a situação”, afirmou Salazar.

Além de Mato Grosso do Sul, outros 22 estados e o Distrito Federal estão com rodovias federais fechadas total ou parcialmente, devido às manifestações. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas Piauí, Amapá, Roraima e Acre estão sem interdições.