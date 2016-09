Greve dos bancários pode terminar amanhã caso negociação desta quinta-feira se concretize

Tamanho do texto

A. Ramos/Capital News Bancários negociam nesta tarde durante nova rodada

Greve bancária pode terminar amanhã (16), se a Comissão de Negociação da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) conseguir concretizar a negociação nesta tarde (15), às 16h, com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na capital paulista, durante mais uma rodada de negociações.

O último encontro ocorreu nessa quarta-feira (13) e os bancos não apresentaram nova proposta. No Estado as agências estão operando de forma limitada recebendo os envelopes de depósito.

Segundo a Contec, a oferta feita pelos bancos não cobre nem mesmo a inflação do período, de 9,62%, e por isso foi rejeitada pela comissão. A Contec lembrou que a greve continua com forte adesão em todo o país e a participação crescendo principalmente no interior.