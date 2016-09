Greve dos bancários continua após reunião sem proposta

Deurico/Artigo Capital News Greve continua em todo o Brasil

A Federação Nacional de Bancos (Fenaban) não apresentam nova proposta e a greve dos bancários continua nesta sexta-feira (16). A reunião de negociação aconteceu na quinta-feira (15). Os bancários continuam com a mesma proposta apresentada no dia 9: reajuste de 7% nos salários e benefícios e abono de R$ 3,3 mil, a ser pago dez dias após a assinatura do acordo.



O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região e integrante do Comando Nacional, Edvaldo Barros, afirma que pretende intensificar o movimento. “É inadmissível que o setor mais lucrativo desse país trate com tanto descaso os seus funcionários, com uma proposta rebaixada de reajuste, e nenhum avanço na questão do emprego, saúde, condições de trabalho, igualdade de oportunidades e segurança. Vamos intensificar o movimento grevista e exigimos respeito dos banqueiros aos trabalhadores, clientes e demais usuários de banco”, afirmou o presidente.



Já são dez dias de greve em todo o Brasil e o comando orienta que a mobilização deve continuar cada vez mais forte até que uma proposta decente seja apresentada. São 12.608 agências e 49 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas em todo o Brasil. Em Campo Grande e região, já são 136 unidades bancárias paralisadas – uma adesão de 85%.