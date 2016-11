Governo reafirma pagamento do 13º e dos meses de novembro e dezembro

Deurico/Capital News ..

Apesar da crise financeira que atinge todos os estados, o governador Reinaldo Azambuja garantiu o pagamento do 13º salário e dos salários dos servidores estaduais referentes aos meses de novembro e dezembro. O governador disse que falta apenas fixar a data para pagamento, mas que o 13º será pago em dezembro. A declaração foi feita na manhã desta terça-feira (22), durante lançamento da Campanha de Doação de Brinquedos, na Governadoria.

Azambuja disse que o pagamento é resultado do planejamento. “É preciso que o governo tenha planejamento e cautela, para evitar que o Estado entre em colapso financeiro a exemplo de outros 20 Estados que estão em plena crise”.



Ele ressaltou que na gestão dele foi realizado um prognostico de planejamento de 2015 até 2018, para que dessa forma conseguisse otimizar as ações e evitar que a crise impactasse diretamente nas questões prioritárias. Lembrou ainda que, outros 20 estados não estão conseguindo nem cumprir com as obrigações básicas e estão com extremas dificuldades de pagamento de funcionários, adequação da previdência e pagamento de fornecedores, e isso tem gerado um caos nas administrações desses Estados que estão sofrendo com impacto direto da crise.



O Governo do Estado está bastante atento a estas questões que causam impacto em todos os estados e não só no governo federal, não sendo diferente em Mato Grosso do Sul, porém, com planejamento o Estado conseguirá arcar com suas obrigações. A respeito do pagamento referente ao 13° salário, Azambuja alega estar garantido, faltando apenas fixar a data para pagamento, assim como, o salário de novembro e dezembro que já está assegurado também.



A vice-governadora Rose Modesto está em Brasilia, representando o Governo do Estado para se reunir com Henrique Meireles Ministro da Fazenda, para tratar das questões envolvendo a crise no Estado, pois está sendo discutido na União, repasse de recursos para dar um "fôlego" nas questões financeiras, principalmente para os estados do Norte, Nordeste e Centro Oeste em caráter emergencial.



Durante a reunião Reinaldo lembrou de que, na semana passada os Estados fizeram um apelo para a União, para que essa liberação desse em forma de "empréstimo", para conseguirem equilibrar as contas, e a expectativa é de que seja liberado R$ 7 bilhões no total, para os 27 estados.



A necessidade de atenção maior para Norte, nordeste e centro oeste, foi lembrada, uma vez que, foram às regiões menos beneficiadas com a renegociação das dívidas, pois do total, 92% delas beneficiaram o sul e o sudeste.



O Governo de Mato Grosso do Sul aguarda a liberação desse valor, a união liberou uma tabela de risco para que seja priorizado através da classificação o recurso, segundo a tabela MS está classificado em C- e deveria estar em B-, está sendo aguardada pela atual gestão a readequação da tabela para que consiga receber o valor.

Sobre os impactos da crise no Estado, ele voltou a falar que é necessário o planejamento para adequar as ações com a realidade financeira do estado e deu exemplo que “o próprio governo federal deu planejamento de 1,5% na questão financeira, e foi registrado apenas 0,5%, ou seja, eles projetam um valor que nem sempre adequa a realidade, trazendo preocupação à gestão”.