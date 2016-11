Governo Federal atrasa repasse e Casa da Mulher Brasileira corre risco de fechar

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande corre o risco de fechar as portas por conta do atraso no repasse mensal do Governo Federal de aproximadamente R$4,3 milhões. Segundo a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Leide Pedroso, a falta de repasse referente ao mês de outubro está impedindo o pagamento de serviços básicos no mês de novembro e dezembro como água, luz e até refeições.



“A Casa da Mulher Brasileira pode fechar sim. Hoje a manutenção da Casa é feita com recursos do Governo Federal e o último repasse que envolve mais de R$ 4 milhões ainda não veio”, completa.



A secretária ressalta que a Casa da Mulher Brasileira é uma conquista para as mulheres, por isso é importante a garantia da permanência destes recursos para continuar um trabalho focado nas políticas específicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Desde o início do seu funcionamento, a Casa registrou mais de 109 mil atendimentos, em apoio às mulheres vítimas de violência física, psicológica e moral.



Através de convênio assinado em 2013, a prefeitura oferta um subsidio no valor de R$ 20 mil reais, colaborando para manter os custos da Casa, mas que não é suficiente.



“A Prefeitura não tem condições de arcar com todas essas despesas. Aqui temos profissionais do administrativo, Guardas Municipais que auxiliam na segurança patrimonial, além de acompanhar mulheres que estão sob medidas protetivas, psicólogas que fazem o atendimento psicossocial, equipe informatizada, profissionais de serviços gerais, ou seja, é todo um sistema e estrutura que mantemos e isso tudo pode estar ameaçado pela falta destes recursos”, frisou Leide.



A Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é um espaço público pioneiro que funciona 24 horas todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, e visa à proteção integral, ao empoderamento e à autonomia das mulheres. Conjunto articulado de ações entre União, Estado, Distrito Federal e Município, concentra uma série de serviços especializados para o atendimento integral e humanizado às mulheres em situação de violência.

Serviços

A CMB oferece os serviços de Acolhimento e Triagem; Atendimento Psicossocial; Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM); 3.ª Vara de Violência Doméstica; Ministério Público; Defensoria Pública; Tribunal de Justiça; Autonomia Econômica (Funsat); Guarda Municipal; Central de transportes; Alojamento de Passagem e Brinquedoteca. A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMMU), realiza a gestão administrativa da Casa da Mulher Brasileira. É responsável pela administração, atendimento psicossocial, brinquedoteca e alojamento de passagem.