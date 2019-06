Governo entrega 180 casas do Minha Casa Minha Vida em Dourados

Edemir Rodrigues/Saul Schramm/Divulgação Em Dourados foram investidos R$ 6,8 milhões pelo Governo Federal e R$ 245 mil de contrapartida do Governo do Estado

Mais 180 casas serão entregues nesta segunda-feira (17) pelo Governo do Estado em Dourados no Programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o governo, 64 receberam subsídio receberam subsídio do Estado.

A cerimônia acontece às 15h no residencial Itapiranga I e II. Cada apartamento tem 42 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Sua área externa comporta área verde, lixeiras para o condicionamento do lixo orgânico e reciclável, para raios em cada bloco, cerca elétrica, playground infantil.

Para o cálculo do subsídio do Estado, o agente financeiro aplica primeiramente o subsídio concedido pelo governo federal e o FGTS do proponente quando houve, para então calcular o subsídio necessário para o complemento.

O valor máximo de subsídio é de R$ 6 mil para Campo Grande, R$ 5 mil para Dourados e R$ 3 mil para os demais municípios acima de 50 mil habitantes. O valor mínimo é de R$ 1,5 mil.

O secretário especial chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto Assis, destacou que a iniciativa do Governo do Estado em facilitar o acesso à moradia é de grande valia. “Não é todo mundo que tem condições de comprar seu imóvel e pensando nessas pessoas esse programa veio como uma oportunidade de realização de um sonho”, pontuou.

Na capital

Em Campo Grande, a cerimônia de entrega acontece às 10h no Condomínio Residencial Itajobi I e II com 240 apartamentos. O empreendimento é da Faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida. Dos 240 apartamentos, 166 receberam subsídio entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil do governo do Estado para a financiamento do imóvel. Só para este empreendimento o valor total do subsídio do Estado foi de R$ 840 mil.

Localizado no Jardim Centenário, o Condomínio Residencial Itajobi – Módulo I e II, é considerado modelo e foi construído com objetivo não só de oferecer um lar, mas também tranquilidade e segurança para os moradores.