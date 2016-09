Governo e prefeitura entregam 800 casas em Dourados

Deurico/Capital News Reinaldo Azambuja

O governador Reinaldo Azambuja e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, entregam, nesta terça-feira (27), 800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Dourados. A ação cumpre mais uma etapa do programa estadual Obra Inacabada Zero.



O evento acontece às 9h, na Avenida Antônio Tonanni, e prevê também a conclusão da construção de uma estação elevatória de esgoto e uma escola padrão, que beneficiarão os moradores do Residencial Vila Roma I, II e III.



Para a obra do residencial, foram empregados R$ 50.436.742,49n sendo R$ 45,6 milhões de recursos da União, R$ 4 milhões de recursos estaduais e R$ 836.742,49 de investimentos da prefeitura de Dourados. Na construção da estação elevatória de esgoto, o Estado aplicou R$ 400 mil e o município R$ 763.257,51, totalizando R$ 1.163.257,51.



O residencial tem 50 blocos de quatro andares com quatro apartamentos por pavimento. As unidades têm 46,63m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, sendo 25 apartamentos adaptados para famílias com deficiência física. Dos 800 contratos, 742 são mulheres titulares do contrato. A obra teve início em 2013, mas só foram concluídas em julho deste ano.



A construção da escola contempla 14 salas, quadra poliesportiva coberta com arquibancadas, biblioteca e sala de tecnologia, que vai atender a modalidade de Ensino Médio. A escola fica próxima ao Residencial Vila Roma e tem previsão de entrega para 2017, com gestão do Governo do Estado. Os recursos desta obra somam R$ 3.959.374,38, sendo R$ 3.658.536,14 de recursos federais e R$ 300.838,24 de investimentos do Estado.



Mais habitação

O Governo do Estado já entregou para a população de Douradas, no último dia 9, outras 450 casas do Residencial Dioclécio Artuzzo III. Foram mais de R$ 2 milhões de recursos do Estado e R$ 21 milhões de recursos da União.



Há previsão ainda de mais 865 habitações para Dourados, que estão sendo executadas nos projetos dos Residenciais Campina Verde e Ildefonso Pedroso, também com recursos do Estado, União e município.

Assecom/Dourados Conjunto residencial Roma será entregue hoje em Dourados, com a presença do Governador Reinaldo e o prefeito Murilo