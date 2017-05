Governo e Prefeitura da Capital firmam parceria para contratação de moradias

Na tarde da última segunda-feira (15) o Governo de MS e a Prefeitura da Capital firmaram parceria para contratação de novas moradias populares e trazer melhores condições de vida à população da Capital.

Chico Ribeiro Governo e Prefeitura de Campo Grande firmam parceria para contratação de casas populares



O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, afirmou que não há um número de unidades habitacionais pré-estabelecido, mas tentará viabilizar o maior número de moradias possível.



“O programa Minha Casa Minha Vida está com contratações abertas e exatamente na fase de seleção de empreendimentos. A vinda do prefeito Marcos Trad hoje aqui foi para unirmos esforços no sentido de viabilizarmos o maior número de unidades possível, considerando que a última contratação em Campo Grande ocorreu em 2012. O grande sucesso desse programa, com a qualidade que ele tem, é a parceira entre os governos Federal, Estadual e Municipal. Essa união de esforços é que vem resultando na construção de cada vez mais moradias realizando sonhos e dando mais qualidade de vida à nossa população ”, disse o governador.



Marquinhos Trad destacou a importância da parceria e mostrou-se preocupado com o número de famílias que não possui moradia própria na Capital. “Os programas habitacionais para atender a população de Campo Grande ficaram parados durante cinco anos. Por essa razão, essa parceria entre município, estado e o governo federal é de extrema importância a fim de combater o déficit habitacional atual de 45 mil famílias que hoje aguardam a oportunidade de ter sua casa própria”, destacou o prefeito.



Dados da Agência Estadual de Habitação (Agehab) que desde o início da atual gestão do Governo do Estado em 2015 já foram entregues 9.774 moradias em Mato Grosso do Sul, sendo 1.922 em Campo Grande.



Também estiveram presentes na reunião o Secretário de Governo de Campo Grande, Antônio Lacerda; o diretor presidente da Agência Municipal de Habitação (Emah), Eneas Neto; e o deputado federal, Carlos Marun.