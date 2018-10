Governo divulga classificados do concurso de Bombeiros

Governo de MS/Cedida/Arquivo Edição traz a classificação de 5.148 candidatos aprovados

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (1º.10) traz o gabarito definitivo da prova escrita do concurso público para ingresso no curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). A mesma edição traz a classificação preliminar de 5.148 candidatos aprovados na primeira fase do certame.

De acordo com a assessoria de imprenssa do Governo MS, o resultado da prova escrita está representado nos editais pela somatória dos pontos obtidos individualmente nas matérias gerais e específicas de cada cargo, seguido da situação final de: aprovado, reprovado ou ausente.

A classificação dos candidatos está publicada por ordem decrescente de pontuação e ordem crescente de classificação. No mesmo edital consta a relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros ou índios no ato da inscrição, optando por concorrer às vagas reservadas.

Conforme a Comissão Organizadora, a convocação para entrevista de verificação de candidatos cotistas será publicada nesta terça-feira (2.10), e as entrevistas realizadas nos dias 3 e 4 de outubro.

O resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova escrita objetiva também compõe a edição nº 9.753 do DOE. Os editais podem ser conferidos a partir da página 6.

O Concurso

O concurso público de Provas para ingresso no curso de Formação do CBBMS oferta ao todo 200 vagas. Sendo, 153 para o cargo de Soldado, 23 para o cargo de Oficial, 12 para Oficial de Saúde e 12 para Oficial Especialista.

Com um total de 13.545 candidatos inscritos, a prova escrita realizada no dia 2 de setembro, em Campo Grande e Dourados, registrou abstenção de 24%.