Governo deposita salários na sexta-feira

Marcos Santos/USP Imagens ...

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão seus salários depositados na próxima sexta-feira (28). A medida atende a um pedido do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que pretende evitar transtornos na rede bancária em função do feriado de 1º de maio, segunda-feira.



O valor referente à folha de pagamentos deve ser repassado ao banco no fim do expediente na sexta e no sábado (29) pela manhã deverá estar disponível para saque.



O custo da folha de pagamento bruto gira em torno de 400 milhões, valor que líquido fica em R$ 240 milhões.