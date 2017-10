Governo de MS fecha parceria com CGU para prevenir e combater a corrupção

Governo do Estado/Divulgação Assinatura de termo garante cooperação entre as controladorias

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE-MS) fechou uma parceria com a superintendência regional da Controladoria Geral da União (CGU). O acordo prevê compartilhamento de base de dados entre as controladorias; aprimoramento de técnicas e procedimentos implementados nas ações de controle; compartilhamento de conhecimento e informações técnicas relativas às áreas de auditoria e fiscalização e ouvidorias. De acordo com as informações divulgadas pelo governo do Estado, o objetivo é contribuir para a prevenção e o combate à corrupção.



O controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, pondera que aprimorar o controle interno da gestão pública é fundamental no processo de combate à corrupção. Girão explica ainda que como a CGE é recém-criada, acordos como este são fundamentais para auxiliar na estruturação da controladoria. O controlador geral ressalta ainda que a parceria não envolve qualquer transferência de recursos, ou seja, é totalmente gratuita para o Poder Público Estadual.



“É um ganho enorme que nós, Governo de MS, vamos ter. Em primeiro lugar, a transferência da expertise, uma vez que a CGU atua a muito mais tempo na área de prevenção. Depois, esse tipo de acordo é fundamental para a fase de estruturação em que nos encontramos. Vamos estruturar realmente, através de sistemas, capacitações e do trabalho conjunto que diuturnamente realizamos fiscalizando recursos do governo estadual e federal. Trabalhando de mãos dadas. não tenho dúvida que vamos conseguir resultados cada vez mais eficazes”, declarou Girão.



“Nosso objetivo é fazer um governo transparente, moderno e eficiente. Temos adotado algumas medidas rigorosas, reduzimos o tamanho da estrutura do estado e, agora, seguimos dentro de um planejamento para fazer o controle e combate da corrupção que hoje é tido como o mal do século. Defendemos que dinheiro público deve ser gasto com coisas públicas”, disse Reinaldo Azambuja.



A controladora-Geral Adjunta do Estado, Marina Hiraoka Gaidarji, avalia que o governo tem andado na direção certa. “No trabalho de combate à corrupção nós acabamos identificando pontos de fragilidade na administração pública. A corrupção é um gargalo, mas não é o único. Estamos em um momento que não ter mais para onde ir: a receita não tem como aumentar, então, é preciso controlar despesas e os pontos de fragilidade. Só assim, gastando com responsabilidade e eficiência e monitorando constante todos os atos da gestão, conseguiremos melhorar cada vez mais a vida da população do nosso estado”, afirmou.