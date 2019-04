Governo anuncia início da nova fase nas obras do Hospital Regional

Divulgação/SES Obras chegaram a 5% e seguem para nova fase de construção

Concluída a etapa de implantação de estacas pré-moldadas e dos blocos de fundação, as obras de construção do Hospital Regional de Dourados entram na nova fase de concretagem dos pilares e os serviços seguem acelerados com 44 homens trabalhando na edificação que ficará localizada às margens da Rodovia BR-463, na saída para Ponta Porã.

De acordo com o Governo, a construção está com 5% concluída e demandará um investimento global de mais de R$ 53 milhões quando concluídas as três etapas da edificação.

O Hospital atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira. A unidade terá leitos distribuídos em diversas especialidades médicas, com enfermaria masculina e feminina, isolamentos, UTI adulto, UTI Neonatal e pediátrica, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica, totalizando 210 leitos e 10.706 m² de área.

“Nos últimos anos garantimos a construção de dois hospitais em Dourados: o Hospital da Mulher e da Criança e o Hospital Regional. Será o maior impacto na assistência especializada em saúde no Centro Oeste. Nosso objetivo é mudar a cara da atenção em saúde em Dourados e região, para que o município seja um centro de referência”, salienta o secretário Geraldo Resende. “Para tanto, estamos contando com total apoio do governador Reinaldo, dentro do processo de regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul”.

As fases da construção

Na primeira etapa, o hospital abrirá com 29 leitos. Estão sendo aplicados R$ 24,8 milhões, sendo R$ 9 milhões oriundos dos cofres estaduais e R$ 15,7 milhões de recursos federais.

A segunda fase, com capacidade para 72 leitos, prevê aplicação de R$ 5,8 milhões, sendo R$ 1,4 milhão de contrapartida do Tesouro Estadual e R$ 4,4 de recursos do Governo Federal, oriundos de emenda parlamentar do então deputado federal Marçal Filho, no ano de 2014.

A terceira etapa, com capacidade para 110 leitos, terá investimentos federais de R$ 11,7 milhões destinados por meio de emendas do então senador Waldemir Moka (R$ 7,6 milhões) e do deputado federal Dagoberto Nogueira (R$ 3,3 milhões). Nesta fase, o projeto ainda está sendo elaborado e somente após a aprovação pela Caixa Econômica é que será feita a licitação e definida a contrapartida estadual.