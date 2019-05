Governo anuncia data para pré-operação da nova estação de Tratamento de Esgoto

Tamanho do texto

Divulgação/Sanesul Sanesul segue investindo em Dourados afim de garantir a renovação do contrato

Dourados deve receber a partir do próximo mês a pré-operação da nova estação de Tratamento de Esgoto do município que está sendo construída às margens da rodovia MS-156 sentido Distrito Industrial, com recursos federais e da Sanesul.

As obras, segundo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), avançaram nos últimos dias e o novo empreendimento denominada ETE IPÊ, terá capacidade para tratar 100 litros por segundo.

“Os trabalhos estão em ritmo acelerado. Essa pré-operação é um momento de ajustes e monitoramento do sistema de esgotamento sanitário. A equipe técnica avalia a estrutura e os equipamentos para posteriormente colocar a ETE em efetiva operação”, explica o gerente da Sanesul em Dourados, Paulo Roberto Nepomuceno.

A empresa, que segue em negociação para renovação do contrato de concessão em Dourados (vence em setembro), relata que também está implantando mais de 312 km de rede coletora de esgoto, 15.666 ligações domiciliares, entre outras obras.

De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o município de Dourados recebe investimentos em obras de saneamento (água e esgoto) no valor de R$ 234 milhões, isso considerando obras concluídas, em execução e a executar. Desse valor, R$ 158 milhões são recursos próprios da Sanesul.

De acordo com Walter, todos os trabalhos executados pela estatal são planejados para atender às demandas atuais e futuras da população. “Quando se tem água tratada nas torneiras e coleta e tratamento de esgoto a cidade se desenvolve. São obras essenciais para levar saúde à população e isso é preservar o Meio Ambiente”, disse.