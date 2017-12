Governador sanciona lei que institui padroeira de MS nesta quarta-feira

No ano em que Mato Grosso do Sul completa 40 anos, o Estado ganha uma padroeira como presente: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.O governador Reinaldo Azambuja sanciona, nesta quarta-feira (28), durante a novena das 9h, a lei que institui padroeira do Estado. O chefe do Executivo estadual fará a assinatura formalmente durante a celebração.

Deurico/Capital News Novenas às quartas-feiras reunem cerca de 25 mil devotos

O projeto de lei que tramitava na Assembleia Legislativa para instituir foi aprovado no 20 de dezembro. A lei inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva para a Padroeira. Conforme a lei, não será feriado na data.

“É uma grande conquista para o nosso Estado. As novenas recebem pessoas de várias regiões de Campo Grande e até de outros municípios. É algo quase cultural. Ficamos muito felizes. Que a Mãe do Perpétuo Socorro, Nossa Padroeira, possa estar protegendo toda nossa população”, declara Pe. Dirson Gonçalves.

Assessoria/Divulgação Selo divulgado pelo Santuário

De acordo com as informações divulgadas pelo Santuário, a devoção por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul é reconhecida por todos e começou há muitos anos. Mas, foi se espalhando cada vez mais no ainda Mato Grosso Uno, em 1930, quando foram trazidos dos Estados Unidos três ícones que pertenciam aos redentoristas norte-americanos e que estão hoje em Campo Grande, Aquidauana e Curitiba.

Em Campo Grande está o ícone central do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde 194, quando foi construída a igreja. A história do Santuário e da devoção caminham com o desenvolvimento do Estado.

A Paróquia foi criada em 2 de janeiro de 1939, fundada pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor, dos Missionários Redentoristas, para atender a população de toda a região acima do rio. O templo começou a ser construído em 1940 e concretizado em 1941. Essa mesma igreja que recebe até hoje milhares de devotos.

No dia 10 de janeiro de 1999, a pedido dos Missionários Redentoristas que estavam reassumindo a administração da Igreja Perpétuo Socorro, depois de seis anos com padres diocesanos e do Ordinariato Militar, Dom Vitório Pavanello, então Arcebispo Metropolitano, zeloso pastor da Arquidiocese de Campo Grande, fez o decreto para o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse decreto veio depois de perceber a grande devoção que havia e que estava em pleno crescimento.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, é o que mais realiza novenas no mundo: 18 por quarta-feira. As novenas atraem cerca de 25 mil pessoas.

Paralelo a tudo isso que acontecia em Campo Grande, no interior do Estado a devoção também foi crescendo. Em muitas comunidades, as vezes as mais longínquas, as pessoas aprenderam a fazer a Novena, adquiriram o livrinho de orações e o carinho pela Mãe do Perpétuo Socorro. Em algumas dessas cidades a devoção ficou tão marcante que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficou oficializada como padroeira da cidade, como é o caso de Bodoquena, Itaquiraí, Sete Quedas, Antônio João e Caracol.