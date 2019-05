Governador recebe homenagem no torneio da modalidade de pesque-solte do tucunaré

Divulgação/Assessoria 10 edição do torneio da modalidade de pesque-solte do tucunaré

A 10 edição do torneio da modalidade de pesque-solte do tucunaré no Brasil realizada em Três Lagoas, na ultima semana contou com 880 competidores de todo o Brasil e os organizadores homenagearam governador Reinaldo Azambuja.

O Torneio movimentou R$ 2 milhões na economia local e sinaliza um avanço desse esporte em Mato Grosso do Sul, que ganha força com o decreto do Governo do Estado que fixou a cota zero, a partir de 2020, nos rios das bacias do Paraguai e Paraná. O próximo torneio será no município vizinho de Paranaíba, em setembro.

Devido a Lei da Cota Zero o governador recebeu uma homenagem, que foi recebida no sábado (4), pelo secretário-adjunto da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Produção), Ricardo Senna.

Divulgação/Assessoria Sena representou o governador e prometeu a presença dele no próximo ano

Durante a solenidade de encerramento do torneio, na noite deste sábado, os competidores e o público em geral aplaudiram o governador com o anúncio da homenagem, simbolizada em um troféu com a marca do evento. O secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, disse que o reconhecimento fortalece a tomada de decisão do governo, que visa recuperar os recursos pesqueiros e promover a pesca esportiva para fortalecer a cadeia do turismo.