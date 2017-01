Governador pede transparência na investigação do PRF que matou empresário

Deurico Ramos/Capital News Governador afirma que somente a Justiça deve julgar

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, pede eficiência e transparência na investigação da morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, morto a tiros pelo policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos.



Azambuja foi questionado sobre o fato da Justiça ter decidido libertar o policial no dia seguinte. “Não quero questionar decisão judicial, acho que tem que ter apuração e a orientação como em todos os casos. Que a polícia investigue e faça o inquérito para maior eficiência e transparência para ver o resultado da apuração. Quem vai dizer se condena ou não é a Justiça. Acho que não cabe a nós decidirmos”, afirma governador.



O policial se envolveu em uma discussão no trânsito no sábado (31). O empresário foi morto com cinco tiros, disparados por Ricardo que alega legítima defesa. O Ministério Público Estadual (MPE) pediu a prisão preventiva. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) emitiu uma nota mostrando o posicionamento sobre o caso.