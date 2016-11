Govenador confirma pagamento integral do 13º salário; data ainda será definida

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou na manhã desta segunda-feira (28), durante evento de prefeitos eleitos no TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), que o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais será pago integralmente. A data ainda deve ser fixada.



Em outras ocasiões, o governador já havia garantido que os servidores receberiam o abono de fim de ano, mas não detalhou se seria integral ou escalonado, diante da crise financeira.



Entretanto, conforme destacou, Mato Grosso do Sul conseguiu manter as contas equilibradas e, desta forma, poderá arcar com suas responsabilidades. A data exata que o décimo terceiro será depositado para os servidores, mas o Governo deve divulgar em breve.