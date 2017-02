Gerente do BB é suspeito de realizar empréstimo no valor de R$ 500 mil em nome de Empresário

Gerente do Banco do Brasil é suspeito de ter realizado empréstimo através de conta de cliente, no valor de R$ 500 mil reais. O caso foi parar na justiça. Cliente seria empresário, dono de um supermercado da Capital, segundo informações só desconfiou quando viu saldos devedores referentes a empréstimos desconhecidos em sua conta.



Ao questionar a assessoria do Banco do Brasil, em nota encaminhada ao Capital News, recebemos a informação de que, "o Banco do Brasil informa que afastou o funcionário das suas funções logo após a conclusão de auditoria interna para investigar o caso. O BB informa ainda que colabora com as investigações policiais e que adota todos os procedimentos cabíveis em relação ao caso".