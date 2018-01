General Bessa é o novo chefe do Estado-Maior do CMO

Divulgação/CMO General Bessa agradeceu a recepção e se comprometeu a dar continuidade ao trabalho de se antecessor

A passagem de Chefia do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, do general de Brigada José Carlos Braga de Avellar para o general de Brigada Márcio Bessa Campos, ocorreu nesta quinta-feira (4). A solenidade teve início às 17h30, com a inauguração do retrato do General Avellar, na galeria de ex-chefes do Estado-Maior do CMO. Na sequência, foi realizada a formatura militar na Alameda Mello e Cáceres, no complexo do CMO, com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas.

Após a inauguração do retrato do General Avellar, o Comandante Militar do Oeste, General de Exército José Luiz Dias Freitas, agradeceu às autoridades, familiares e amigos pela presença, “essa é uma das cerimônias mais significativas para nós, aqui nessa galeria vemos o trabalho eternizado. General Avellar e dona Bia, obrigado pela dedicação ao nosso Exército Brasileiro, por aqui deixarão um legado”, disse o comandante.

O chefe do Estado-Maior, sucessor, general Bessa, da recepção generosa recebida ao chegar ao CMO. “Quero aqui externar meus agradecimentos ao General Freitas, ao General Avellar e demais militares que me acolheram aqui no CMO. Em especial, quero destacar a dedicação do General Avellar ao apresentar-me a passagem técnica da função. Fico com a grande responsabilidade de manter o trabalho profícuo do meu antecessor”, destacou.

Em um discurso emocionado, o general Avellar fez questão de agradecer a todos que fizeram parte de sua carreira militar. “A minha saída da chefia do Estado-Maior vem ao encontro a minha despedida do Exército Brasileiro, onde sigo para a reserva remunerada, mas aqui, quero agradecer a todos que estiveram comigo durante os 38 anos de labuta, aos meus comandantes, chefes, aos meus pais e em especial a minha esposa, Bia. Sem dúvida não teria chegado tão longe sem você ao meu lado”, finaliza.