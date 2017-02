Gastos com detentos chegam a R$ 130 milhões por ano em MS

Deurico Ramos/Capital News Secretário afirma que segurança precisa ser aperfeiçoada

Secretário de Estado de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, afirma que Mato Grosso do Sul precisa de um aperfeiçoamento na segurança. É “investido”, nos presos do tráfico de MS, o valor de R$ 130 milhões por ano e de acordo com Barbosa, sem a participação do Governo Federal. No geral, cada preso custa em média R$ 1.700 no estado. O gasto do presídio federal está no valor de R$ 3.900.



Barbosa comentou também sobre os três presos que fugiram da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, e afirma que a fuga acontece em todos os lugares, mas para isso acabar a segurança precisa ser aperfeiçoada.



O país passa por uma crise, o que reflete em todo o Brasil causando transtorno nas penitenciárias. “Ninguém em sã consciência pode dizer que está imune a crise no sistema penitenciário que está ocorrendo no Brasil. No Mato Grosso do Sul nós temos tomado todas as cautelas para estar em cautela para que o sistema continue no clima de normalidade”, comenta o secretário José Carlos Barbosa.



Conforme o secretário, a segurança continuará investindo para que Mato Grosso do Sul não tenha a crise dos outros estados. “Somos o terceiro estado do país em número absoluto de presos quando comparado a população. A média brasileira é de 300 presos por 100 mil habitantes, Mato Grosso do Sul tem 600 presos, o dobro da média nacional. Somos recordistas absolutos em apreensão de drogas, assumimos a responsabilidade em apreender esses produtos, de mandar para o laboratório para saber se é droga. Temos hoje 41% do sistema carcerário do Mato Grosso do Sul ocupado por preso do tráfico, sem que o Governo Federal destine um centavo para o custeio”, afirma o secretário.





Deurico Ramos/Capital News Aud afirma que alguns presídios receberam ampliação

Até o fim do primeiro semestre serão inaugurados presídios com aproximadamente 896 vagas. Os presídios de Coxim, Corumbá e Ponta Porã estão passando por ampliação. “Há um quadro de superlotação e isso não é negado em todo o Brasil, mas isso o governador e o secretário já estão tomando as providências”, afirma o novo diretor-presidente Aud de Oliveira Chaves.