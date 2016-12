Gasolina fecha 2016 a R$ 3,755, aumento de 3,3%, abaixo da inflação

Tamanho do texto

Na última semana do ano caiu após três altas seguidas e encerrou 2016 em R$ 3,755 por litro. O etanol foi o combustível com maior alta, de 6,88%, e diesel encerrou semana no maior valor de 2016.



De janeiro a novembro, a inflação oficial registrou alta de 5,97% e deverá terminar o ano cotada em 6,4%, segundo projeções de economistas. Apesar do aumento, o valor da gasolina registrado em 2016 deverá ficar abaixo da inflação.



O movimento reflete o anúncio da Petrobras de reajuste de preços do diesel e da gasolina praticados nas refinarias. A ANP consultou 5.675 postos de combustíveis para definir o preço médio da gasolina no país, 3576 para o diesel e 5.084 para o etanol. Nas últimas quatro semanas, o preço do combustível subiu 2,7%, segundo dados da ANP.