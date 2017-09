Gaeco de MS e SP cumprem madados de prisão nesta segunda-feira

Policiais de Mato Grosso do Sul e de São Paulo estão fazem o cumprimento de mandados de prisão e buscas e apreensões no âmbito da Operação Etileno 2. Eles investigam uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e outros crimes.



Atuação conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Gaeco-SP.



Ainda nesta tarde, o Grupo de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado deve dar mais informações sobre a Operação.(Com MS em Foco)