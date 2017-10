Gabarito oficial da prova escrita para agente de polícia será publicado amanhã

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através do Diário Oficial do Estado (DOE) divulgou alteração no cronograma do concurso público da Polícia Civil para os cargos de Delegado de Polícia e Agente de Polícia Judiciária.



O edital publicado nesta segunda-feira (9) altera para esta quarta-feira (10) a publicação do resultado preliminar da prova escrita discursiva e abre período recursal aos 550 candidatos que seguem na concorrência pelas 30 vagas de delegado de polícia.





Divulgação/Governo de MS Concurso da Polícia Civil recebeu 38.262 inscrições, e oferece 210 vagas

Aos 22.725 candidatos que concorrem ao cargo de Agente de Polícia Judiciária, a alteração é para a publicação do gabarito oficial definitivo, o resultado da prova escrita e a convocação para entrevista de verificação dos candidatos cotistas, que também tiveram a publicação alterada desta segunda-feira para amanhã.



A alteração no cronograma atende pedido da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) e de acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, o restante do cronograma seguirá com as datas já previstas anteriormente. Confira o edital completo na página 3.



O Concurso

Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o , sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.