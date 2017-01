Funtrab oferece 70 vagas de empregos na Capital

Tamanho do texto

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

Para os trabalhadores que buscam por oportunidades de empregos, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou nesta segunda-feira (2) que existem 70 vagas em Campo Grande, em Costa Rica são 77 e Dourados 44. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.



A Funtrab possui 31 agências de empregos em Mato Grosso do Sul, mas apenas 15 agências funcionam hoje. Ao todo, são 311 vagas disponíveis nas 15 agências.



Os interessados em alguma das oportunidades ofertadas em Campo Grande devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.



Segue a lista com algumas vagas para Campo Grande, com a descrição das exigências e salário:



COORDENADOR DE EVENTOS – Exige-se experiência e o ensino superior (qualquer área), salário R$ 2.500,00 + auxílio alimentação (R$330,00).

INSPETOR DE SEGURANÇA – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.100,00.

MOTORISTA CARRETEIRO – Exige-se experiência e o ensino médio incompleto, salário R$ 2.700 + alimentação.

TORNEIRO MECÂNICO – Exige-se experiência e o ensino fundamental incompleto, salário R$ 1.800,00.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6 vagas) – Exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 986,00 + cesta básica.

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES – Exige-se experiência e o ensino médio incompleto, salário R$ 994,57 + ticket alimentação.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (8 vagas) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 880,00 + ticket alimentação e comissão.

OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS (EMBARCAÇÕES) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 2.136,00 + cesta básica e refeição.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) (2 vagas) – Exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.300,00.